Arrestaties in Hongkong bij herdenking neerslaan Tiananmen-protest

De politie van Hongkong heeft zeker acht activisten opgepakt die het neerslaan van de Chinese studentenopstand op het Tiananmen-plein wilden herdenken. Dat bloedbad in Peking vond vandaag 34 jaar geleden plaats. Hongkong was jarenlang de enige plek in China waar de doden openlijk konden worden herdacht, maar sinds in 2019 een nieuwe veiligheidswet van kracht werd, treden de autoriteiten ook hier hard op tegen dissidente geluiden. Gisteravond werden twee activisten opgepakt die symbolisch wilden vasten in het Victoria Park, een plek waar in het verleden duizenden mensen bijeenkwamen om de slachtoffers te herdenken. De politie zei dat de twee zich schuldig maakten aan ordeverstoring.

Anderen werden aangehouden wegens opruiing. Onder hen was kunstenaar Sanmu Chen die scandeerde 'Vergeet 4 juni niet. Hongkongers wees niet bang'. Hij werd door een overmacht aan agenten weggevoerd. Censuur De studentenprotesten gelden nog altijd als de belangrijkste betoging tegen de Chinese regering ooit. Honderdduizenden deelnemers bezetten wekenlang het centrale plein in Peking, totdat de overheid er met geweld een eind aan maakte. Honderden, misschien wel duizenden deelnemers kwamen daarbij om. De Chinese regering probeert de herinnering aan de betoging uit te wissen en verbiedt herdenkingen. Ook verwijzingen ernaar op sociale media, zoals foto's van kaarsen om woordeloos de slachtoffers te herdenken, worden gecensureerd. In Hongkong waren massabijeenkomsten op 4 juni jarenlang wel mogelijk, onder de afspraken die China met Groot-Brittannië maakte toen de stad in 1997 werd overgedragen: er zou zelfbestuur blijven en verworvenheden als persvrijheid, recht van vergadering en vrijheid van meningsuiting zouden niet worden ingeperkt. Ingeperkt Tijdens de coronapandemie beperkte China echter herdenkingsbijeenkomsten. Bovendien werden onder de nieuwe veiligheidswet van 2019 veel dissidenten opgesloten. Omdat onduidelijk is wat de autoriteiten vandaag wel of niet zullen toestaan, is de verwachting dat personen in Hongkong die willen stilstaan bij het Tiananmen-protest dat in huiselijke kring zullen doen. De autoriteiten hadden al laten weten dat er vandaag 6000 agenten klaarstaan om onrust te voorkomen.