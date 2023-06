Wekdienst 4/6: Grote demonstratie in Warschau • Het Pieterpad bestaat veertig jaar

Eerst het weer: overwegend zonnig, al komen in het noorden ook af en toe wolkenvelden vanaf zee voor. Maxima liggen bij een matige tot langs de kust vrij krachtige noord- tot noordoostelijke wind tussen 20 en 24 graden. In het noorden blijft het met 15 tot 20 graden koeler.

Goedemorgen! De Poolse oppositie hoopt in Warschau de grootste demonstratie sinds de val van de Muur te houden, tegen de regering en voor vrije verkiezingen. Het Pieterpad bestaat veertig jaar, dat wordt gevierd en er is veel sport.

Ruim honderd bewoners hebben vanwege een grote brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam de nacht elders moeten doorbrengen . Er is aanzienlijke schade aan meerdere woningen, waardoor enkele onbewoonbaar zijn, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Ander nieuws uit de nacht:

Vier vissende tieners om het leven gekomen in Canada: Met een groep waren ze aan het vissen bij een rivier in het noordoosten van Quebec. Toen plotseling het water steeg werden ze meegesleurd door de sterke stroming.

Gewonden bij verkeersongeval in Helmond, mogelijk na wedstrijd optrekken: Twee auto's reden hard weg bij een stoplicht, waarna een ervan tegen een stilstaand taxibusje botste. De bestuurder van de andere auto sloeg op de vlucht en is voor zover bekend nog niet aangehouden.

Onrust in Leipzig na veroordeling neonazi-jager Lina E.: Nadat het al dagenlang onrustig was geweest in de stad sloeg gisteravond echt de vlam in de pan toen 500 demonstranten het opnamen tegen de politie.

En dan nog even dit:

Afgelopen donderdag beklom een man naakt het altaar in de Sint Pieterskerk in Rome als protest tegen de oorlog in Oekraïne. Dat leidde tot een schandaal, en had tot gevolg dat het altaar waar ook paus Franciscus wel eens de mis leidt, moest worden gereinigd. Dat gebeurde door een speciale boetedoening door een kardinaal in het Vaticaan.