Fortuna verkoopt Ciss aan Amiens

Amadou Ciss is komend seizoen niet meer te bewonderen bij Fortuna Sittard. De Senegalese middenvelder (20) heeft voor vier jaar getekend bij Amiens, dat in Frankrijk is gedegradeerd naar het tweede niveau.

Ciss had in Limburg nog een contract tot medio 2022. Fortuna Sittard doet geen mededelingen over de transfersom. Ciss speelde de afgelopen twee jaar 34 duels voor Fortuna Sittard en maakte zes doelpunten.