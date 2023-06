Onrust in Leipzig na veroordeling neonazi-jager Lina E.

In de Duitse stad Leipzig is het gisteravond tot rellen gekomen tussen linkse demonstranten en de politie. Het was al dagenlang onrustig in de stad na de veroordeling van de extreemlinkse militant Lina E., die actief jaagde op neonazi's. E. werd woensdag tot vijf jaar cel veroordeeld. De rechter achtte bewezen dat de 28-jarige extremist een gewelddadige bende had geleid die zeker zes keer mensen met grof geweld aanviel. Zo werden de oprichter van een neonazi-knokploeg en een lid van een rechtsextremistische organisatie aangevallen. Ook drie anderen werden veroordeeld. Medestanders van E. hadden na het vonnis al opgeroepen tot protesten. Op een linksradicale website werd opgeroepen een miljoen euro schade te veroorzaken voor elk jaar dat E. de cel in moet. Gisteren was uitgeroepen tot Tag X, de dag dat het protest tot een hoogtepunt moest komen. Ingesloten De onrust concentreerde zich vooral in Leipzig, al jaren brandpunt in de strijd tussen extreemrechts en extreemlinks. Honderden deelnemers kwamen af op een verboden demonstratiemars. Volgens de politie ging het om zo'n 1500 personen, van wie ongeveer een derde geweld gebruikte. De menigte bekogelde agenten met stenen, flessen en vuurwerk en barricaden werden in brand gestoken. De politie had versterking uit andere deelstaten gekregen en helikopters cirkelden boven de stad. Waterkanonnen die waren opgeroepen hoefden uiteindelijk niet ingezet te worden. Bekijk hier beelden van de politie-inzet in Leipzig:

