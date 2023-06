Vier vissende tieners om het leven gekomen in Canada

Vier kinderen zijn tijdens het vissen om het leven gekomen in de Canadese provincie Quebec. Ze waren 's avonds met netten aan de kant aan het vissen bij de St. Lawrence-rivier en werden verrast door het plots opkomende water. Zij werden meegesleurd door de rivier en verdronken.

De kinderen waren allemaal ouder dan 10 jaar, melden de hulpdiensten. Ze maakten deel uit van een groep van elf personen die langs de kant aan het vissen waren bij Portneuf-sur-Mer op ongeveer 550 kilometer ten noordoosten van Montreal.

Zes van hen konden worden gered. Eén man wordt nog vermist. Naar hem wordt met onder meer helikopters gezocht. De groep was waarschijnlijk met quads naar de rivier toegereden en was op een schiereilandje gaan staan toen het water begon te stijgen. Ze waren waarschijnlijk aan het vissen op loddes, een kleine vissoort die vooral na zonsondergang actief is.

Het is nog niet duidelijk of de groep uit Portneuf-sur-Mer komt, een dorpje met zo'n 600 inwoners. "Iedereen is geraakt door wat gebeurd is. Het is voor het eerst dat zoiets is gebeurd", zegt de burgemeester.