Exact jaar na Roland Garros-drama overleeft Zverev eerste serieuze test in Parijs

Misschien wel in zijn beste vorm ooit ging Alexander Zverev ineens door zijn enkel. Misschien was hij dan wel nummer één van de wereld geworden.

Nu, exact een jaar later, staat hij er weer. Door een zege op de geplaatste Francis Tiafoe (3-6, 7-6, 6-1, 7-6) lijkt hij zich langzaamaan weer te kunnen gaan meten met de echt grote jongens.

Na twee zeges in drie sets werd hij voor het eerst dit jaar op Roland Garros door Tiafoe wel echt getest. Die kwam knap terug na een beroerde derde set, maar verspeelde een break voorsprong in de vierde en verloor vervolgens nipt de tiebreak.

Zverev moest vorig jaar opgeven in de halve finale tegen de latere winnaar Rafael Nadal. Hij had de eerste set verloren en net voor aanvang van de tiebreak in de tweede set raakte hij zwaar geblesseerd.

De beste Duitser

Lang duurde het voordat Zverev zijn vorm terugvond. Inmiddels was hij ook niet meer de beste Duitser op de wereldranglijst, want veteraan Jan-Lennard Struff was hem voorbij. Gezien het schema kan Zverev zomaar nog een paar rondjes overleven. Zijn volgende opponent in Parijs is Grigor Dimitrov.

Casper Ruud heeft zich voor de tweede keer op rij voor de achtste finales van Roland Garros geplaatst. De verliezend finalist van vorig jaar won in Parijs met 4-6, 6-4, 6-1, 6-4 van Zhang Zhizhen.