Messi weer uitgefloten bij laatste duel voor PSG, Auxerre gedegradeerd

Lionel Messi beleefde dit seizoen met het wereldkampioenschap met Argentinië het absolute hoogtepunt van zijn loopbaan, maar op clubniveau hangt de vlag er heel anders bij. De 35-jarige vedette verloor op de laatste speeldag in de Ligue 1 met kampioen PSG van Clermont en werd niet voor de eerste keer door zijn eigen fans getrakteerd op een striemend fluitconcert.

Dat uitfluiten gebeurde bij het omroepen van de opstellingen en herhaalde zich nog eens toen hij een kans miste. Hij heeft zich de afgelopen twee seizoenen niet populair gemaakt in de Franse hoofdstad en verlaat de club dus via de achterdeur.

Er wordt druk gespeculeerd over zijn toekomst. Trainer Xavi van Barcelona wil Messi graag terughalen, maar het Franse persbureau AFP wist eerder te melden dat de Argentijnse stervoetballer al rond is met een club in Saudi-Arabië, waar hij toeristisch ambassadeur voor is.