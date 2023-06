Brusseprijs voor boek over verzwegen oorlogsmisdaden in Nederlands-Indië

Volgens de jury, die bestaat uit onder anderen vorige winnaar Roline Redmond en oud-hoofdredacteur van NOS Nieuws Marcel Gelauff, laat Swirc in zijn boek zien dat het geweld in het Nederlandse optreden in Nederlands-Indië systematisch en "gewoon" was. "Het was de cultuur. De maatschappelijke betekenis van dit boek is dan ook groot omdat het nieuwe inzichten biedt. Het boek houdt ons allen een spiegel voor."

"Ongelofelijk, een enorme eer", aldus Swirc in een eerste reactie. "Ik denk dat er een stukje werkelijkheid is toegevoegd", zegt hij zelf over zijn boek. "Er is zo veel geschreven, maar door alles op een rijtje te zetten en in te zoomen denk ik dat er iets extra's in beeld is gekomen. Het is een ode aan de eenlingen, de dissidenten, de eigenwijze types."

Er waren vier andere boeken genomineerd voor de Brusseprijs: Etty Hillesum. Het verhaal van haar leven van Judith Koelemeijer, Ontaard land. De strijd van een Groninger tegen de gasregenten van Ineke Noordhoff, Sywerts miljoenen. De jacht op het mondkapjesgoud van Jan-Hein Strop en Stefan Vermeulen en Rotterdam. Een ode aan inefficiëntie van Arjen van Veelen.