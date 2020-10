Bertens staat er dag na slijtageslag 'fysiek beter voor dan verwacht'

Bertens won woensdag in een lange driesetter van de Italiaanse Sara Errani en speelt vrijdag in de derde ronde tegen de Tsjechische Katerina Siniaková.

"Ze was wel stijf overal, maar we hebben in ieder geval wat kunnen doen. Ik verwacht dat ze morgen weer beter is dan nu, dus dat komt wel goed. Ze heeft gelukkig nog een dag om te herstellen", aldus Tamaëla.

"Ze staat er fysiek beter voor dan verwacht", laat haar coach Elise Tamaëla weten, nadat de twee een training van 45 minuten hadden afgewerkt in Parijs.

Een dag nadat de door kramp bevangen Kiki Bertens met een zege op zak per rolstoel van de baan af werd gereden op Roland Garros gaat het al een stuk beter met de Nederlandse.

Errani betichtte Bertens woensdag van toneelspel. Ze zag de Nederlandse de baan in een rolstoel verlaten, maar volgens de Italiaanse zat ze er daarna weer monter bij in de kleedkamer en in het restaurant.

Tamaëla: "Kiki wilde zelf niet in de rolstoel en was liever van de baan af gelopen, maar de kramp schoot er opnieuw in toen ze opstond. Daardoor zag het er misschien een beetje vreemd uit.