Ook met uitblinker De Jong lukt het niet: 3x3 basketballers stranden in kwartfinales WK

De Nederlandse 3x3 basketballers zijn er niet in geslaagd om de halve finales van de wereldkampioenschappen te bereiken. Op de Rathausplatz in Wenen gingen Jan Driessen, Worthy de Jong, Arvin Slagter en Dimeo van der Horst ten onder tegen Letland.

Drempel

Nederland struikelde bij de laatste wereldkampioenschappen in Antwerpen en ook bij de Olympische Spelen in Tokio in de kwartfinales.

Maar dat was nog wel zonder Worthy de Jong. De 35-jarige De Jong stopte vorig jaar als speler van ZZ Leiden, nadat hij alle clubrecords gebroken had. Als 3x3 basketballer is hij nog steeds van onschatbare waarde. Zo was hij topscorer van Oranje in alle vier de groepsduels en had zo een grote rol in de rechtstreekse plaatsing voor de kwartfinales.

Tegen Letland - dat in tegenstelling tot Oranje eerder op de dag nog een zware tussenronde tegen België had gespeeld - zorgde Van der Horst met een tweepunter voor een bliksemstart.