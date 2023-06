Emmen houdt hoop op droomafscheid Lukkien dankzij fraaie goals tegen NAC

Dick Lukkien is nog twee duels verwijderd van een onvoorwaardelijke heldenstatus bij FC Emmen. Als de trainer met zijn elftal de tweekamp met Almere City tot een goed einde brengt, laat hij FC Emmen achter in de eredivisie. Emmen stelde die finaleplaats in de play-offs op eigen veld veilig door dankzij wonderschone doelpunten van Richairo Zivkovic en Jasin-Amin Assehnoun ook in de return af te rekenen met NAC Breda (2-0). Eerder op de avond had Almere in een thriller afgerekend met VVV-Venlo.

Als herkanser uit de eredivisie met al een uitzege op zak was Emmen op voorhand al de grote favoriet om op eigen veld de eindstrijd te halen. Maar hoewel de grootste kansen voor de thuisclub waren, waren de bezoekers lange tijd de betere ploeg. En door de wat gelukkige 1-2 in het heenduel, een van richting veranderd schot van Aimé Ntsama Omgba, had NAC aan een de kleinste overwinning al genoeg om er een verlenging uit te puren aan de Oude Meerdijk. En bij Emmen leek de angst voor dat scenario ook een beetje in de ploeg te sluipen, toen treffers uitbleven. Grote kansen voor Emmen Al na twee minuten had Mike te Wierik een scherp aangesneden vrije trap zo binnen kunnen lopen en na rust wipte Jeremy Antonisse de bal naast na een prachtige dieptepass van Ole Romeny. Echt dreigend werd NAC niet, dat op slag van rust nog wel een treffer zag worden afgekeurd. Ezechiel Banzuzi ramde een afgeslagen bal binnen, maar eerder in de aanval was er sprake van buitenspel.

Dick Lukkien op de bank bij Emmen - ANP