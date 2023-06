Ruim honderd bewoners slapen elders door grote brand in Amsterdam

De ruim honderd bewoners die hun huis moesten verlaten vanwege een grote brand in een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam, kunnen vannacht niet meer terugkeren naar hun woning.

De brand brak gisteravond uit in het appartementencomplex vlak bij de A2 aan de zuidkant van de stad. Er is niemand gewond geraakt en er zijn geen mensen meer in het gebouw aanwezig. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met het blussen en nablussen van de brand.

Er is aanzienlijke schade aan meerdere woningen, waardoor enkele onbewoonbaar zijn, zegt een woordvoerder van de brandweer. Het gebouw telt acht bouwlagen en er zijn volgens de woordvoerder ongeveer honderd appartementen.

Opgevangen in hotel

De ruim honderd bewoners zijn opgevangen in het nabijgelegen hotel Mercure, waar zij zijn voorgelicht door de brandweer. Drie bewoners hadden rook ingeademd. Zij zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

Omdat het gehele gebouw voorlopig zonder stroom zit, kan geen van de bewoners vannacht terugkeren naar huis. Het is nog niet bekend hoeveel van hen ook de nacht in het hotel doorbrengen, en wie er bij familie en vrienden kunnen verblijven. Om 11.00 uur informeert de brandweer of zij kunnen terugkeren naar hun woning.

Niemand mag tot die tijd de woningen in, maar als bewoners bijvoorbeeld medicijnen nodig hebben, dan worden die door brandweerlieden uit hun appartement gehaald. De brandweer heeft bewoners gevraagd door te geven of ze huisdieren hebben. Deze blijven in principe in de appartementen, tenzij zij zorg nodig hebben. "Dan is de dierenambulance paraat", zegt de woordvoerder.

De plek waar de snelwegen A2 en de A10 bij elkaar komen, naast knooppunt Amstel, was tot ongeveer 23.30 uur afgesloten voor verkeer. Alleen de afslag richting het Mercure-hotel is nog dicht.

'Vuur omhoog geklommen'

Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. "De brand is gemeld door een bewoner op de zesde verdieping. Die meldde dat de brand in de muur zat", zegt de brandweerwoordvoerder. De brandweer gaat er vooralsnog van uit dat het vuur via de muur "omhoog is geklommen" naar het dak.

Op de site van de architect van het gebouw staat dat er zonnepanelen op het dak waren gemonteerd. "Die zullen ongetwijfeld ook vlam hebben gevat", zegt de woordvoerder.

De rookpluim boven het gebouw was in de wijde omgeving te zien: