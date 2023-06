Grote brand in appartementencomplex Amsterdam, geen mensen meer in gebouw

In Amsterdam is een grote brand uitgebroken op het dak van een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg, vlak bij de A2 naast knooppunt Amstel.

De brand is inmiddels overgeslagen naar de woningen. Meerdere woningen zijn onbewoonbaar, zegt een woordvoerder van de brandweer. Er zijn geen mensen meer in het gebouw aanwezig. Voor de bewoners wordt gekeken of ze bij familie en vrienden terechtkunnen of dat er iets voor ze geregeld moet worden.

Het is nog onduidelijk waardoor de brand is ontstaan.

De plek waar de snelwegen A2 en de A10 bij elkaar komen is afgesloten voor verkeer.

De rookpluim boven het gebouw is in de wijde omgeving te zien: