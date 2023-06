IJscoman van het Binnenhof en 'Haags icoon' Moes overleden

Moes Pekdemir, in Den Haag beter bekend als 'ijscoman Moes', is overleden. Dat laat zijn familie weten via de lokale politieke partij Hart voor Den Haag. Pekdemir was een van de bekendste ijsverkopers van Den Haag en stond vaak op het Binnenhof, waar hij ook aan verschillende premiers een ijsje heeft verkocht.

Pekdemir verkocht meer dan 45 jaar ijs in het politieke centrum van het land. Hij werd in april getroffen door een herseninfarct en lag in kritieke toestand op de intensive care. Hij is 67 jaar geworden.

Mark Rutte (l) en Moes in 2006 - WFA/ls/str. Frank van Rossum

De bekende ijscoman dreigde de laatste jaren meermaals uit het Haagse straatbeeld te verdwijnen. In 2020 moesten verschillende politieke partijen voor hem in de bres springen om zijn vervuilende motor toe te laten in de Haagse binnenstad, terwijl milieuregels dat eigenlijk verboden. Daarna was de grootschalige verbouwing van het Binnenhof een obstakel. De vaste plek van Pekdemir viel daardoor weg, waarop hij aan de Hofvijver ging staan. Dat leverde weer problemen op omdat hij geen vergunning had voor die nieuwe plek. Tegen Omroep West zei hij te verwachten na de verbouwing weer terug te komen naar het Binnenhof:

Het zou premier Rutte zijn geweest die zei dat het Binnenhof vier vaste bewoners heeft: de Eerste Kamer, de Tweede Kamer, Algemene Zaken en ijscoman Moes. "Dat heeft hij echt gezegd", zei Pekdemir toen Omroep West ernaar vroeg. Rutte reageert vandaag ook op Twitter op het overlijden van de ijscoman: "Den Haag zal hem missen."