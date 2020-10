'Dossiers van kinderen met psychische problemen eenvoudig in te zien'

Dossiers van kinderen met psychische problemen waren enige tijd toegankelijk voor onbevoegden, meldt RTL Nieuws na onderzoek. Het privacylek ontstond doordat de organisatie Kenter Jeugdhulp zijn oude website jeugdriagg.nl niet beveiligd had afgesloten.

Vanwege de fout kon iedereen de website en de bijbehorende e-mailadressen overnemen. RTL Nieuws deed dat en kreeg zo inzage in e-mails die nog binnenkwamen.

In de mails stonden bijvoorbeeld medische dossiers en berichten die toegang gaven tot online systemen met gevoelige informatie. De dossiers bevatten onder meer namen van kinderen, met details over hun thuissituatie, psychische aandoeningen, drugsgebruik en problemen op school.

Ook was het dankzij het lek mogelijk om toegang te krijgen tot een database met namen, adressen en burgerservicenummers van miljoenen zorgverzekerde Nederlanders. In deze database was ook te zien bij welke zorgverzekering iemand zit, welke pakketten diegene heeft en wat zijn of haar verzekeringsnummer is. RTL benadrukt dat het gaat om informatie die kan worden misbruikt door cybercriminelen.

'Menselijke fout'

Kenter Jeugdhulp zegt "zeer geschrokken" te zijn en betreurt dat dit kon gebeuren. Het niet goed afsluiten van de domeinnaam noemt Kenter een "menselijke fout".

"We hebben vastgesteld dat de gegevens van onze cliënten en die van zorgverzekerden alleen in de handen van de betreffende onderzoeker van RTL Nieuws zijn terechtgekomen en niet in handen van derden."

Er is een speciaal nummer en mailadres geopend voor cliënten die vragen hebben naar aanleiding van de berichtgeving.