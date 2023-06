Hassan wint 10.000 meter in Hengelo, maar krijgt verrassend veel tegenstand

Sifan Hassan heeft de speciaal voor haar ingelaste 10.000 meter aan de vooravond van de FBK Games in Hengelo gewonnen. Haar tijd 29.37,81 was de beste seizoensprestatie, maar wel ruim een halve minuut verwijderd van haar persoonlijk record. De grote verrassing kwam van de pas 19-jarige Keniaanse Grace Loibach Nawowuna, die tot de bel voor de laatste ronde gelijke tred wist te houden met de olympisch kampioene. Toch was Hassan allerminst teleurgesteld. "De eerste vijf kilometer voelden zo zwaar", vertelde ze na afloop. "Na zeven kilometer ging het wat beter. Toen ik eenmaal wist dat ik mijn persoonlijk record gemist had, heb ik in de laatste 400 meter nog maar even heel hard voor de mensen gelopen. Dat ging supermakkelijk, verrassend." "Voor mij is dat schakelen van marathon naar de baan supermoeilijk", verklaarde ze. "Er zit veel in, maar ik ga mezelf niet pushen. In mijn eerste wedstrijd ben ik vaak nog niet zo goed. Nu heb ik de laatste 400 meter in ieder geval lekker hard gelopen."

De reactie van Sifan Hassan na haar rentree op de baan. Ze loopt een moeizame 10.000 meter in Hengelo, komt pas in de slotfase echt los, maar wint wel overtuigend. - NOS

Op 23 april, zo'n zes weken geleden, won ze de marathon van Londen in een race vol incidenten. Normaal is de overgang van de marathon op de weg naar de baanatletiek een proces dat zo'n twee maanden in beslag neemt, maar Hassan wilde graag haar seizoen openen in eigen land. Wel had ze een verzoek voor de organisatie van de FBK Games in Hengelo. Speciaal voor Hassan werd de 10.000 meter verplaatst van de zondag naar de zaterdag, zodat Hassan op zondag ook de 1.500 meter nog kon lopen.

Twee jaar geleden liep Hassan in Hengelo met 29.06,82 een wereldrecord op de 10.000 meter. Twee dagen later werd dat record op dezelfde baan in Twente al uit de boeken gelopen door Hassans concurrente Letesenbet Gidey (29.01,03). Bekijk hieronder een samenvatting van de 10.000 meter van Hassan bij de FBK Games in 2021. Dat wereldrecord hield uiteindelijk maar twee dagen stand.

De Nederlandse atlete noteert een fabelachtige tijd van 29.06,82. Het oude record stond op naam van de Ethiopische Almaz Ayana: 29.17,45. - NOS

Met meerdere gangmakers en het 'wavelight'-systeem (een lichtsysteem langs de rand van de baan dat het tempo aangeeft) had de organisatie alles gedaan om Hassan wederom naar een toptijd te loodsen.

Keniaanse jongeling blijft in spoor Na amper 2,5 kilometer nam de Ethiopische Tsigie Gebresalama opeens de kop over van gangmaakster Asayech Ayichew en dat liet Hassan niet op zich zitten. De Nederlandse versnelde met krachtige pas en een ronde later waren alleen Gebresalama en de Keniaanse Nawowuna nog over. Hassan keek niet op of om, bleef stoïcijns doorlopen en loste de Ethipische. Maar Nawowuna bleef verrassend makkelijk in het spoor van de 30-jarige Nederlandse. Vier ronden voor het einde nam Nawowuna, de nummer vier bij de wereldkampioenschappen veldlopen, brutaal de kop over van Hassan.

Sifan Hassan en Grace Nawowuna - ANP

De versnelling van Hassan bij het ingaan van de laatste ronde was haar echter te machtig. In driekwart ronde wist Hassan toch nog tien seconden weg te lopen bij haar concurrente. Nawowuna eindigde uiteindelijk in 29,47.42.