Vaticaan reinigt altaar Sint-Pieter na bezoedeling door naakte man

Met een speciaal ritueel is in het Vaticaan de ontheiliging van het altaar in de Sint-Pietersbasiliek ongedaan gemaakt. In het bijzijn van andere priesters voerde kardinaal Mauro Gambetti de zogeheten boetedoening uit. Daarbij werd het altaar gezegend met heilig water.

De actie was nodig na een incident van afgelopen donderdag. Een Poolse activist beklom toen tegen sluitingstijd het altaar in de kerk en kleedde zich daar uit. Zijn sokken en schoenen hield hij aan. Op zijn rug had hij de boodschap Save children of Ukraina staan.

Bewakers overmeesterden de Pool en droegen hem over aan de Italiaanse politie. Later werd besloten de man Italië uit te zetten.

Tijdens de boetedoening zei kardinaal Gambetti dat de man met zijn actie een zondig, ongepast en waarlijk betreurenswaardig gebaar had gemaakt om de aandacht op de slachtoffers van de oorlog te vestigen.