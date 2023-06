Veel te weinig onderwijs voor asieljongeren: 'Sommigen een jaar niet naar school'

Sommige nieuwkomers leren wel Nederlands, voor anderen is er geen plaats in de klas.

Ieder kind in Nederland heeft recht op onderwijs, zo staat in de wet. Kinderen die nieuw zijn in Nederland moeten eerst de Nederlandse taal leren voordat ze naar een reguliere basis- of middelbare school kunnen. Dat doen ze in een nieuwkomersklas (basisschool) of in een Internationale Schakelklas (ISK, middelbare school). Maar vanwege de groeiende toestroom van vluchtelingen én het lerarentekort zijn er zowel in het basis- als in het voortgezet onderwijs wachtlijsten of leerlingenstops.

Er is onvoldoende speciaal nieuwkomersonderwijs voor duizenden kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet spreken. Een spoedwet, die volgende week naar de Tweede Kamer gaat, moet verlichting brengen. Maar critici plaatsen daar vraagtekens bij.

Louis vluchtte vorig jaar uit Syrië. Maar er is voor hem geen plaats in de Internationale Schakelklas. - NOS

Het Dr. Nassau College in Assen heeft sinds februari een leerlingenstop. Het was altijd een school voor 100 tot 170 leerlingen; tegenwoordig zitten er bijna 400 kinderen in de Internationale Schakelklas. "De grens is bereikt", zegt directeur Karin Zwiers. "Dat is ontzettend frustrerend, want je wilt dat kinderen naar school kunnen."

Er staan nu 80 leerlingen op de wachtlijst. "Laatst kwam een vader met zijn dochter langs om te vragen of ze alsjeblieft naar school kan. Ze zijn zes maanden in Nederland en zitten inmiddels in de achtste opvanglocatie. Het meisje heeft slechts zes weken onderwijs gehad. Maar wij hebben geen plek. Dus zit zo'n meisje van 14 de hele dag in het AZC te niksen."

Lerarentekort

Voor Oekraïense leerlingen was het al mogelijk een zogeheten 'tijdelijke onderwijsvoorziening' op te richten als er geen plaats is op nieuwkomersscholen in de omgeving. Hier mag worden afgeweken van wettelijke eisen voor onderwijsaanbod en personeel. In de praktijk betekent dit dat er bijvoorbeeld pabo-studenten of Oekraïense docenten voor de klas mogen staan. De spoedwet die volgende week naar de Tweede Kamer gaat, moet de verlaagde eisen nu mogelijk maken voor alle leerlingen die nieuw in Nederland zijn.

In Amsterdam zijn de schoolbesturen in december al gestart met zo'n tijdelijke onderwijsvoorziening voor alle leerlingen. "Het is zeer onwenselijk dat kinderen thuiszitten, dus we kijken wat er wel kan", zegt projectleider Natasja Belt.

In die tijdelijke onderwijsvoorzieningen werkten in het begin alleen Oekraïense leerkrachten. Inmiddels zijn er ook andere anderstalige docenten aan de slag. "Het gaat om docenten die een onderwijsbevoegdheid hebben in hun eigen land, soms al 25 jaar voor de klas staan en alleen nog geen Nederlands spreken. Maar dat betekent niet dat ze slecht lesgeven."