Verstappen hoeft in kwalificatie niet tot gaatje te gaan: 'Had sneller gekund'

"Ik ben waar ik had verwacht te zijn." Starten van poleposition is geen verrassing meer voor Max Verstappen. In Barcelona kon hij het zich zelfs veroorloven in de beslissende kwalificatiesessie zijn snelste ronde af te breken. Als de kwalificatie zijn apotheose bereikt en de Formule 1-coureurs normaal gesproken het maximale uit hun auto willen persen, zit Verstappen in een luxepositie. Eén volledig rondje op topsnelheid was genoeg om zich van de eerste plek op de startgrid te verzekeren. "De tweede poging had nog sneller gekund, maar 'GP' (Verstappens engineer Gianpiero Lambiase, red.) gaf me de opdracht van het gas te gaan. We spaarden onze banden voor morgen, je weet nooit of je ze nodig gaat hebben. We hadden dit scenario van tevoren al besproken als ik bovenaan zou staan."

De topdrie van de kwalificatie: Lando Norris, Max Verstappen en Carlos Sainz - Reuters

Het is veelzeggend voor de overmacht van Verstappen. De Red Bull is ook op het Circuit de Catalunya niet te kloppen, maar dat geldt alleen voor de auto waar Verstappen achter het stuur zit. Sergio Pérez stelde opnieuw teleur, nadat hij een week eerder ook in Monaco zijn weekeinde al had verprutst. Pérez schoof aan het einde van de tweede kwalificatiesessie in het grind en haalde de toptien niet eens. "Ik had te weinig grip in mijn laatste ronde. De omstandigheden waren lastig en ik verloor de controle over de auto", aldus de Mexicaan. "Het is frustrerend, maar na Monaco zijn we nu op een circuit waar we kunnen inhalen en nog veel punten kunnen pakken." Bekijk hieronder de reacties van Carlos Sainz sr., Zak Brown (McLaren), Oscar Piastri (McLaren), Frédéric Vasseur (Ferrari) en Yuki Tsunoda (AlphaTauri) na de kwalificatie.

Carlos Sainz houdt ook nog rekening met Pérez. Sainz (Ferrari) start naast Verstappen als tweede, maar beseft dat er nog niks gewonnen is. "We hebben de best mogelijke startpositie, maar het zal een gevecht worden om Pérez achter me te houden. Volgens onze simulatie zou de Red Bull voor ons moeten eindigden." Ook Verstappen verwacht dat Pérez kan opklimmen naar de tweede plek. "Normaal gezien lukt dat wel, gezien de snelheid die we hebben."

De Vries start als twaalfde: 'Gemengde gevoelens' Nyck de Vries kende een wisselvallige kwalificatie en start zondag als veertiende. Tijdens de eerste sessie spinde hij tot twee keer toe. "Het gebeurde omdat de baan vochtig was, maar het was niet of amper te zien. Overal was de baan droog, of het leek op zijn minst zo. Ik zag het gewoon niet. Maar wat doe je eraan? De baan werd steeds sneller, dus ik kon aan het eind een goede tijd neerzetten." In de tweede kwalificatiesessie kon De Vries niet meer verrassen. "Dat kwam door mijn twee spins, ik heb teveel banden verknald en had daarna niet genoeg nieuwe banden meer over. Dat heeft mijn kansen om zeep geholpen." "Ik heb gemengde gevoelens, ben een beetje teleurgesteld over dit resultaat. We waren het hele weekeinde sterk en dat zie je op de startopstelling niet terug. P12 had er zeker in gezeten, misschien zelfs de toptien."