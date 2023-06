Almere City wint dankzij keeper Bakker van VVV en bereikt finale play-offs

Na ruim drie uur voetballen is er één play-off-finalist bekend: Almere City. In het duel tegen VVV (1-1), dat nog tijdelijk gestaakt werd, moest na strafschoppen een winnaar aangewezen worden. NAC Breda en FC Emmen strijden vanavond om de andere finaleplek.

De grote held van de avond werd Almere-doelman Nordin Bakker: hij verrichte in de verlenging belangrijke reddingen en stopte in de penaltyserie drie pogingen. Een strafschop ging over.

Stormend begin

Op voorhand stond Almere City voor een flinke uitdaging: in de laatste tien thuisontmoetingen met VVV werd er nooit gewonnen. Het duel van afgelopen donderdag eindigde ook in 1-1. Tot veel genoegen van Almere-trainer Alex Pastoor werd er vanmiddag in een uitverkocht stadion direct vanaf de aftrap gestormd.

Verdediger Théo Barbet was na drie minuten dichtbij. De linkspoot mocht tot diep in de zestienmeter van VVV opkomen, maar stuitte op doelman Ennio van der Gouw. In de corner die volgde, ontstond een soort schiettent vlak voor het doel. De VVV-defensie slaagde er maar net in de bal weg te werken.

Daarna kakte het duel wat in. Een slordig spelend VVV kwam nauwelijks in de buurt van het vijandelijke doel, terwijl het bij Almere net aan zuiverheid ontbrak om het de VVV-doelman écht lastig te maken.