Ten Hag grijpt naast tweede prijs met United, stadgenoot City wint finale FA Cup

Een lange bal van doelman Stefan Ortega (die al het hele seizoen eerste doelman Ederson vervangt in de FA Cup) belandde via Erling Haaland en Kevin de Bruyne voor de voeten van Gündogan, die met een prachtige volley van buiten de zestien scoorde.

Ilkay Gündogan maakte beide City-treffers. De eerste daarvan lag er al na 12 seconden in, het snelste doelpunt ooit in een FA Cup-finale.

De gelijke stand bracht ook de wedstrijd in balans. Van eenrichtingsverkeer was geen sprake meer en in de laatste minuten voor rust was het zelfs United dat voor het meeste gevaar zorgde.

Vroeg in de tweede helft kwam City weer op voorsprong en opnieuw scoorde Gündogan met een volley. De Duitser kon ongestoord uithalen vanaf de rand van de zestien na een vrije trap van De Bruyne.

Gündogan raakte bal niet zo mooi als bij zijn eerste treffer, maar ook nu had United-doelman David de Gea geen antwoord.