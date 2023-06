Ibrahimovic (41) weg bij Milan, blijkt na uitgelekte boodschap: 'Godbye Zlatan'

Gezien de leeftijd (41), de blessures en daardoor het beperkte aandeel in de successen van AC Milan dit seizoen is die beslissing niet zo schokkend. Wel opvallend is de manier waarop het nieuws naar buiten kwam.

De club bevestigde daarop het afscheid van zijn vedette, die begin 2020 terugkeerde bij AC Milan met de landstitel van vorig seizoen als absoluut hoogtepunt.

Zlatan wil door

Ibrahimovic, nog steeds international en topscorer aller tijden van Zweden, liet eerder deze week aan La Gazzetta dello Sport al weten nog niet klaar te zijn als voetballer. "Ik denk er nog niet aan om te stoppen, want ik denk dat ik nog steeds iets te geven heb."

In de vier competitieduels waarin hij dit seizoen minuten maakte, benutte hij een penalty tegen Udinese. Daardoor is Ibrahimovic nu de oudste doelpuntenmaker in de Serie A ooit. Scoren deed hij in het verleden ook nog voor Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus, Manchester United en LA Galaxy.