Geen kwijtschelding, maar deurwaarder: innen coronabelastingschuld begint in juli

In de grafiek hieronder is te zien dat de meeste ondernemers maandelijks aflossen. Er zijn zelfs ondernemers die hun hele schuld al hebben afbetaald. Maar eind april liepen ruim 96.000 ondernemers achter op hun betaling, en ruim 60.000 van hen waren nog helemaal niet begonnen.

In oktober vorig jaar moesten ondernemers beginnen met terugbetalen. Om de volledige schuld te betalen krijgen ze in totaal vijf jaar de tijd. Maar acht maanden en meerdere waarschuwingsbrieven later zijn tienduizenden ondernemers nog niet begonnen met aflossen.

Het gaat om schulden die zijn opgebouwd in coronatijd. Ondernemers hoefden toen even geen belasting te betalen. Het was een van de steunmaatregelen om bedrijven te helpen. Maar het was uitstel: uiteindelijk moet het geld wel worden overgemaakt.

Eerst zou het invorderen op 13 juni beginnen, maar dat lukt de Belastingdienst toch niet. Het innen van de belastingen is daarom met ongeveer een maand uitgesteld. Ondernemers hebben dus ook een maand langer de tijd om hun achterstand in te lopen.

In juli begint de Belastingdienst met het invorderen van belastingschulden die tijdens de coronacrisis zijn opgebouwd. Ondernemers die achterlopen met het terugbetalen kunnen te maken krijgen met een deurwaarder.

"Ze schuiven het voor zich uit, hopen dat er een oplossing komt", zegt Wilbert Herbers. Hij is adviseur bij het Ondernemersklankbord, een stichting die ondernemers begeleidt. Hij staat zo'n tien ondernemers met een belastingschuld bij, van wie ongeveer de helft achterloopt met betalen.

"Sommigen hopen op een soort generaal pardon en denken dat het wordt kwijtgescholden. Maar dat gaat niet gebeuren."

Ook het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf sprak ondernemers die dachten dat het zo'n vaart niet zou lopen. "Tot twee weken geleden kregen we ondernemers aan de telefoon die zeiden: 'Zou het echt waar zijn? Ik had verwacht dat het zou worden kwijtgescholden'", vertelt directeur Michiel Hordijk.

Nu krijgt de organisatie andere telefoontjes. "Dagelijks bellen ondernemers die brieven hebben ontvangen en niet weten welke kant ze uit moeten. Ze hebben het geld niet, zijn bang voor de deurwaarder en willen weten wat er staat te gebeuren."

Geen reactie

Ondernemers met een schuld hebben vanaf oktober vorig jaar dus vijf jaar de tijd gekregen om hun schuld in maandelijkse termijnen af te betalen. De voorwaarde voor die betalingsregeling is dat ze niet mogen achterlopen op hun maandelijkse betaling en dat tegelijk ook de lopende belastingen betaald moeten worden.

Vanaf half juli krijgen ondernemers die op dat moment nog niet zijn begonnen met terugbetalen of achterlopen een brief dat de betalingsregeling wordt ingetrokken, en dat het hele bedrag binnen 14 dagen op de rekening van de Belastingdienst moet staan. Lukt dat niet, dan kan dat uiteindelijk leiden tot een deurwaarder op de stoep. Om het werk behapbaar te houden, begint de Belastingdienst het invorderen bij ondernemers die voor de coronaperiode al een belastingschuld hadden.

De Belastingdienst heeft al meerdere brieven gestuurd naar ondernemers die achterlopen met betalen. Daar wordt niet of nauwelijks op gereageerd, schreef staatssecretaris Van Rij eerder deze maand aan de Tweede Kamer. "Het is niet mogelijk en ook niet wenselijk om ondernemers die niet voldoen aan de betalingsregeling en andere betalingsverplichtingen blijvend te ondersteunen", aldus de staatssecretaris.

'Iedereen trekt aan je'

Bij de ondernemers die nog niks hebben afbetaald, gaat het in ongeveer de helft van de gevallen om een schuld van minder dan 10.000 euro. Het ministerie van Financiën zegt niet te weten of het gaat om ondernemers die niet willen of niet kunnen betalen.

"Iedereen trekt aan je: de hypotheekverstrekker, leveranciers. Iedereen wil dat je nu over de brug komt", vertelt een ondernemer die nog niet begonnen is met aflossen en niet bij naam genoemd wil worden. Volgens de ondernemer is het contact met de Belastingdienst moeizaam.

"Als je het gesprek aangaat over een betalingsachterstand is de eerste vraag: het lukt nu niet, maar wanneer wel? En hoeveel? Als je daar geen antwoord op hebt, is het enige wat je kunt doen hard werken om het geld te verdienen."

De bewuste ondernemer heeft uiteindelijk een brief gestuurd naar de Belastingdienst met uitleg over de situatie. "Het gaat om meerdere schulden, de coronabelastingschuld is er daar één van." De ondernemer wacht nog op reactie.

Pas als er uiteindelijk een deurwaarder op de stoep staat worden ondernemers echt wakker, denkt Herbers. "Die gaan dan denken: kan ik door met mijn bedrijf of niet? En een groot aantal zal zeggen: ik moet stoppen, ik kan het echt niet meer opbrengen."