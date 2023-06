Barcelona klopt Nederlands getint Wolfsburg na 'remontada' in Champions League-finale

Met een heuse 'remontada' heeft Barcelona de Champions League-finale in Eindhoven gewonnen. Een 0-2 achterstand bij rust werd tegen VfL Wolfsburg omgezet in een 3-2 zege. In een uitverkocht Philips Stadion maakte Wolfsburg-verdediger Lynn Wilms de cruciale fout bij de derde Spaanse treffer. Ook Oranje-internationals Jill Roord en Dominique Janssen stonden in de basis bij Wolfsburg.

Barcelona was op voorhand de grote favoriet, omdat het sinds augustus 2021 slechts vijf wedstrijden verloor. De Spaanse ploeg wint voor de tweede keer de Champions League, even vaak als Wolfsburg in het verleden deed. Olympique Lyon is met acht eindzeges recordhouder. Pajor en Popp scoren voor Wolfsburg Barcelona had het meeste balbezit en de grootste kansen, maar verdedigde aanvankelijk minder goed dan de Duitse ploeg. Al na drie minuten leverde Lucy Bronze de bal in de opbouw zomaar in aan Ewa Pajor.

Wolfsburg viert de treffer van Alexandra Popp - anp

De Poolse spits haalde van twintig meter uit en schoot via de vingertoppen van keeper Sandra Paños fraai raak. Het was de negende Champions League-goal van Pajor dit seizoen, waarmee ze met afstand topscorer is geworden. Barcelona kreeg grote kansen via Irene Paredes (vrije kopkans net naast) en Caroline Hansen (raakte op drie meter van het doel de bal verkeerd), voordat Wolfsburg na 37 minuten opnieuw toesloeg. Ditmaal was Pajor de aangever en kopte Alexandra Popp raak. Dat de Duitse spits - die al haar zevende Champions League-finale speelde - eerder in de aanval verdediger Maria Leon naar de grond trok, was voor de scheidsrechter en VAR geen reden om de treffer af te keuren.

Grote kans voor Barcelona, maar Hansen krijgt de bal er niet in - ANP

In de blessuretijd van de eerste helft miste spits Salma Paralluelo opnieuw een grote kans voor Barcelona. Het was de vijftiende doelpoging voor de Spaanse formatie, tegenover drie pogingen voor het veel efficiëntere Wolfsburg. Twee keer Guijarro In de tweede helft was het binnen vijf minuten twee raak voor Barcelona. Na goed voorbereidend werk van Hansen schoot Patricia Guijarro de bal achter Wolfsburg-keeper Merle Frohms. Kort daarna scoorde de Spaanse middenvelder opnieuw. Uit een hoge voorzet van Aitana Bonmati kopte ze de bal binnen.

In de tweede helft poetsten de Catalanen een 2-0 achterstand in razend tempo weg. - NOS