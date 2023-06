Kooij schroeft marktwaarde nog wat op met knappe sprintzege in Heistse Pijl

Hij gold vooraf als favoriet voor de zege in de Heistse Pijl en die rol heeft Olav Kooij volledig waargemaakt. De 21-jarige sprinter werd in de Belgische eendagskoers perfect in positie gebracht door zijn Jumbo-Visma-ploeg, begon als eerste aan de sprint en hield de concurrentie overtuigend achter zich. De Belg Jordi Meeus (Bora-hansgrohe) werd tweede, voor diens landgenoot Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck). Voor Kooij is het al de 19de profzege en zijn vierde dit jaar. Eerder won hij een twee ritten in de Vierdaagse van Duinkerke en een rit in Parijs-Nice.

Waar ligt toekomst van Kooij? Kooij geldt als een van de grootste sprinttalenten van de wereld, maar toch zal hij ook dit jaar waarschijnlijk geen grote ronde mogen afwerken. Bij zijn ploeg Jumbo-Visma liggen de prioriteiten echter bij het klassement. En dus wordt er druk gespeculeerd over zijn toekomst. Kooij bevestigde na afloop dat er gesprekken gevoerd worden. "Dat zijn dingen die gaande zijn. Ik ben einde contract. We zien het wel. Voorlopig wil ik me focussen op de koers en ik ben blij dat ik er weer eentje kan bijschrijven."

Op papier is de 198,7 kilometer lange koers van Vosselaar naar Heist-op-den-Berg een typisch hapje voor de sprinters en met Kooij, Meeus, Tim Merlier, Giacomo Nizzolo, Nacer Bouhanni en Gerben Thijsen waren ook flink wat rappe mannen afgereisd. Büchli in de kopgroep Matthijs Büchli - oud-wereldkampioen op de keirin - kun je ook gerust een rappe man noemen, maar vandaag koos de Beat-renner ervoor om mee te schuiven in de vroege vlucht. De helft van die kopgroep van zes bestond trouwens uit Nederlanders, want ook Huub Artz en Lars Hohmann (Metec) waren mee.

