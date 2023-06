Premier Modi na treinongeluk India: schuldigen worden zwaar gestraft

De Indiase premier Modi is van plan om de schuldigen achter het grote treinongeluk van gisteren zwaar te straffen. Meer dan 280 mensen kwamen om het leven toen een trein ontspoorde en daarna werd geramd door een tegemoetkomende trein.

Modi was vandaag op de plaats van de ramp in het district Balasore, zo'n 200 kilometer ten zuidwesten van de stad Kolkata. In een ziekenhuis bezocht hij gewonden.

Hij zei dat hij opdracht had gegeven om de oorzaak van de ramp grondig te onderzoeken en daarbij geen enkele uitkomst bij voorbaat uit te sluiten. "De verantwoordelijken worden zwaar gestraft."

Schadevergoeding

Modi kondigde ook aan dat nabestaanden een schadevergoeding van 200.000 roepie krijgen, omgerekend zo'n 2300 euro. Gewonden krijgen 50.000 roepie. Het is in India gebruikelijk om deze bedragen uit te keren bij ongelukken die te wijten zijn aan de gebrekkige infrastructuur.

Het ongeluk gebeurde toen een passagierstrein ontspoorde en wagons op het andere spoor terechtkwamen. Een tegemoetkomende passagierstrein zou vervolgens op deze wagons zijn gebotst. Er zou ook nog een goederentrein bij het ongeluk betrokken zijn geweest, maar details daarover ontbreken vooralsnog.

Het is het ergste treinongeluk in India in twintig jaar. Het land heeft een uitgebreid spoorwegnet waar zware ongelukken in het verleden vaak voorkwamen.

India heeft de laatste jaren veel geld geïnvesteerd in de modernisering van het spoorwegnet. Ongelukken zoals gisteravond zijn dan ook steeds zeldzamer geworden.