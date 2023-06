Rutte wilde migratieplan niet forceren omwille van 'stabiliteit kabinet'

VVD-leider Mark Rutte doet naar eigen zeggen "een uiterste poging" om met een substantieel pakket aan maatregelen te komen om de migratie in te dammen. Hij vertrouwt erop dat dit "binnen een paar weken" gaat lukken.

Dat het pakket er nog niet ligt, zei de premier op een partijbijeenkomst in Apeldoorn, komt doordat de VVD deel uitmaakt van een coalitie van vier partijen die het over het onderwerp migratie niet altijd eens zijn. "Als ik het sneller had gedaan, had ik onverantwoorde risico's genomen met de stabiliteit van het kabinet."

Rutte lag op De Liberale Open Dag zwaar onder vuur. Kritische leden wezen erop hij op het ledencongres in november een substantiële verlaging van de asielinstroom had beloofd, maar dat daar vooralsnog geen sprake van is.

'We stappen niet uit kabinet'

Rutte reageerde fel op de kritiek. Hij stelde dat de VVD de grootste partij is en dat dit verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Hij wil niet "snel naar de uitgang rennen" als het niet vlug genoeg gaat.

Een val van het kabinet is volgens hem "niet verantwoord" in tijden van oorlog. En, voegde hij daaraan toe: "Als we nu uit het kabinet stappen, kunnen we het de volgende verkiezingen wel vergeten. Dat doen we niet."

Eerder had VVD-fractieleider Sophie Hermans gezegd dat het kabinet haast moest maken met de beloofde maatregelen om de migratie in te dammen. Ze richtte zich rechtstreeks tot Rutte in de zaal: "Mark, schiet eens op. Ik vind dat onze ministers niet op vakantie kunnen gaan voor er een serieus pakket ligt."