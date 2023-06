Vierde plaats voor Kimmann bij eerste wereldbekerwedstrijd BMX

Smulders, 27-voudig WB-winnares, was niet geweldig weg bij het starthek en raakte daarna ingesloten. Ze werd zesde, nog net voor Veenstra. De zege was voor Europees en olympisch kampioen Bethany Shriever. Merel Smulders werd zevende in de halve finales en eindigde daarmee als vijftiende.

De olympisch kampioen werd in de sprint naar de eerste bocht verslagen door de latere winnaar Romain Mahieu, waarna hij buitenbochten reed en Diego Arboleda en Joris Daudet binnendoor zag langskomen.

BMX'er Niek Kimmann is als vierde geëindigd bij de eerste WB-race van het seizoen in het Turkse Sakarya. Bij de vrouwen grepen Laura Smulders en Manon Veenstra naast de medailles.

27-voudig WB-winnares Smulders was niet geweldig weg bij het starthek en raakte daarna ingesloten. Ze werd zesde, nog net voor Veenstra. - NOS

BMX'ers Jaymio Brink, Dave van der Burg, Mitchel Schotman en Ynze Oegema werden in de kwartfinales uitgeschakeld. Bij de vrouwen redde Judy Baauw het ook niet in de kwartfinales en strandde Merel Smulders in de halve finales.

Voor Kimmann en de andere Nederlandse BMX'er is met de wereldbekerwedstrijden een belangrijke fase in het kwalificatietraject richting de Spelen volgend jaar in Parijs gestart.