Vanavond op tv: Partijcongressen in Apeldoorn • Te weinig onderwijs voor asieljongeren

Toevallig vergaderen drie politieke partijen vandaag apart van elkaar in Apeldoorn: SP, ChristenUnie en de VVD. Hoog op de agenda's staat immigratrie. CU-partijleider Mirjam Bikker waarschuwde coalitiepartners VVD en CDA al, de partij zal alleen instemmen met juridisch uitvoerbare kabinetsplannen. VVD en CDA staan wel open voor maatregelen die juridisch haken en ogen hebben. VVD-leider Mark Rutte zal zijn achterban vandaag moeten uitleggen waarom er nog geen plan ligt, ondanks hij dat in november wel heeft beloofd.

Spoedwet voor onderwijs aan asieljongeren

Duizenden kinderen die nieuw in Nederland zijn en de taal nog niet spreken, gaan nu niet naar school omdat er onvoldoende plekken zijn in het speciale nieuwkomersonderwijs. Een spoedwet moet verlichting brengen met bijvoorbeeld onbevoegde docenten voor de klas. Maar niet iedereen is daar enthousiast over.