Swiatek meedogenloos tegen Wang, Gauff verslaat 16-jarige op Roland Garros

Iga Swiatek liet maar weer eens zien waarom zij de topfavoriete voor de titel is op Roland Garros. De toernooiwinnares van 2020 en 2022 legde de Chinese Wang Xinyu met 6-0, 6-0 over de knie.

Swiatek won in haar vorige twee duels in Parijs enigszins moeizaam de eerste set (6-4), maar stond beide keren in de tweede set geen game af. Tegen Wang was ze helemaal meedogenloos, want in 51 minuten gunde ze haar opponente slechts zeventien punten.

"Op dit niveau telt elk punt. Ik heb deze focus later in het toernooi hard nodig",zei Swiatek,die ook bij haar vijfde optreden op Roland Garros de achtste finales wist te halen.

Gauff langs 16-jarige

Coco Gauff heeft met enige moeite de vierde ronde bereikt. De verliezend finaliste van vorig jaar won het duel met Mirra Andrejeva met 6-7 (5), 6-1 en 6-1.

De pas 16-jarige Andrejeva speelde haar 25ste profduel van het seizoen. De 23ste zege bleef uit, maar het talent liet wel haar klasse zien.