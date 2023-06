Gauff (19) verslaat de 16-jarige Andrejeva op Roland Garros

Casper Ruud heeft zich voor de tweede keer op rij voor de achtste finales van Roland Garros geplaatst. De verliezend finalist van vorig jaar won in Parijs met 4-6, 6-4, 6-1, 6-4 van Zhang Zhizhen.

De 19-jarige Gauff vond vervolgens haar ritme, zette de Russin meer onder druk en had het alleen aan het begin van de derde set nog even lastig.

Ze ging in de eerste set vol voor de winners en toonde zich mentaal sterk. Ze verspeelde twee keer een break voorsprong, maar brak Gauff toen die voor de set serveerde en pakte via de tiebreak alsnog de set.

Ruud worstelde met zichzelf, zijn forehand liep totaal niet en de sterke Chinees beukte er vanaf de baseline op los. Zhang verspeelde in de eerste set een break voorsprong, maar pakte alsnog de set.

De Noor, die nummer vier staat op de wereldranglijst, kende een stroeve start tegen de nummer 71 van de wereld. Zhang kon als eerste Chinese tennisser sinds Kho Sin-Khie in 1936 de laatste zestien in Parijs halen en begon vol energie.

Ruud gaf in de tweede set een break voorsprong weg, maar een break op 5-4 deed het duel kantelen. De Noor ging alleen maar beter spelen en liet Zhang kansloos in de derde en vierde set.

"Ik begon niet zo goed als ik had gewild", zei Ruud na afloop. "Zhang speelde heel goed en ik vond geen gaten in zijn spel. Gelukkig sloeg hij enkele zwakke ballen in de tweede set en begon ik beter te spelen."

De Noor, die vorig jaar de finale verloor van Rafael Nadal, neemt het in de vierde ronde op tegen de winnaar van de partij tussen de Chileen Nicolas Jarry en de Amerikaan Marcos Giron.

Ook Rune door

Holger Rune drong voor de derde keer in z'n loopbaan door tot de vierde ronde van een grandslamtoernooi. De Deen, zesde op de wereldranglijst, schoof Genaro Olivieri met 6-4, 6-1 en 6-3 probleemloos aan de kant.