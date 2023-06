Amsterdam wil Eurostar niet maandenlang kwijt: 'Cruciaal voor de stad'

Amsterdam wil voorkomen dat de directe treinverbinding met Londen straks zeven of zelfs elf maanden wegvalt. Gisteren werd bekend dat er vanaf juni volgend jaar maandenlang geen Eurostar-treinen rijden vanuit Amsterdam naar Londen.

Station Amsterdam Centraal gaat op de schop en er is tijdens de werkzaamheden geen ruimte voor paspoort- en bagagecontrole. Die controle is nodig omdat Groot-Brittannië geen onderdeel is van de Schengen-douanezone.

'Cruciale verbinding'

"Deze verbinding met Londen is cruciaal voor de stad", reageert de Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst bij AT5. "Het is eigenlijk niet uit te leggen dat zo'n belangrijke treinverbinding zo lang wegvalt. Zeker nu we proberen de trein aantrekkelijker te maken om het aantal korte vluchten terug te dringen."

Sinds oktober 2020 is het mogelijk om met de Eurostar rechtstreeks van Amsterdam Centraal via de tunnel onder het Kanaal naar Londen St Pancras te reizen. Reisduur: ruim vier uur. Wie mee wil, moet zich wel op tijd op het station melden in een speciaal kantoortje, want paspoorten en bagage worden door de Nederlandse én de Britse douane en marechaussee net zo streng gecontroleerd als op Schiphol.

Maar voor dat kantoortje is geen plek door grootschalige werkzaamheden aan station Amsterdam Centraal, schreef staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur gisteren aan de Tweede Kamer. De Eurostar zal daardoor tussen juni 2024 en (uiterlijk) mei 2025 niet kunnen vertrekken vanuit Amsterdam. De staatssecretaris noemde het "heel erg teleurstellend" dat het niet gelukt is een oplossing te vinden voor het probleem.

"Ik wil samen met het ministerie, ProRail en NS kijken of er nog manieren zijn om de tijd te verkorten", aldus wethouder Van der Horst nu.

Douanekantoortje Rotterdam niet groot genoeg

Directeur Freek Bos van reizigersorganisatie Rover reageerde gisteren al furieus. "De staatssecretaris heeft de ambitie dat er meer internationale treinreizen worden gemaakt en we moeten minder CO2 uitstoten. Er is een alternatief voor vliegen en dan zeggen we: fijn dat u het heeft gedaan, maar we gaan het nu even stoppen. Zonder een alternatief. Ik snap het echt niet. Zo'n verbouwing is toch te plannen?"

Bos hoopt dat de Tweede Kamer donderdag, als er gesproken wordt over het spoor en internationale treinen, gaat aandringen op een oplossing. Komende maandag is er al een gesprek tussen Eurostar, het ministerie, spoorbeheerder ProRail en de NS, waarbij ook wordt gekeken wat er nog mogelijk is.

De Eurostar stopt in Nederland ook in Rotterdam, maar het douanekantoortje daar is niet groot genoeg om ook de reizigers uit Amsterdam te controleren. Dat zou ertoe kunnen leiden dat reizigers uit Amsterdam tijdens de verbouwing naar Brussel moeten om daar op de trein naar Londen te stappen.