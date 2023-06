Nadal na heupoperatie vijf maanden uit roulatie; 'Begint over paar uur aan herstelproces'

Rafael Nadal is vrijdag met succes geopereerd aan zijn heup. De Spaanse toptennisser moet naar verwachting vijf maanden revalideren.

"Rafa begint over een paar uur aan zijn herstelproces, dat naar schatting vijf maanden in beslag zal nemen", zegt Benito Perez-Barbadillo, de pr-manager van Nadal.

2024 waarschijnlijk laatste jaar

Dat zou betekenen dat de 37-jarige Nadal in november weer fit kan zijn. November is ook de laatste maand van het tennisseizoen.

Door de blessure kwam hij sinds de Australian Open in januari niet meer in actie. Hij kan momenteel zijn titel op Roland Garros niet verdedigen. Met vijftien eindzeges is Nadal recordwinnaar in Parijs.

In totaal won Nadal 22 grandslams, een record dat hij deelt met Novak Djokovic. Nadal hoopt er nog een aantal titels aan toe te voegen. Eerder zei hij dat 2024 waarschijnlijk zijn laatste jaar als prof wordt.

Door zijn slepende blessure viel Nadal in maart voor het eerst sinds 2005 buiten de toptien van de wereldranglijst. Na Roland Garros zal hij zelfs buiten de tophonderd vallen.