Drie Israëlische militairen doodgeschoten bij grens met Egypte

In het zuiden van Israël zijn drie Israëlische militairen doodgeschoten door een schutter. Twee van hen werden gedood bij de grens met Egypte, de derde militair werd een paar uur later bij een klopjacht op de dader op Israëlisch grondgebied doodgeschoten.

De schutter is doodgeschoten door andere militairen. Volgens het Israëlische leger gaat het om een Egyptische politieagent. Het Egyptische leger zegt dat er een Egyptische beveiligingsmedewerker is omgekomen, maar zegt niet of hij ook de schutter is.

Israëlische media maakten vanochtend al melding van de schietpartij. Pas later bevestigde het leger de sterfgevallen; de nabestaanden moesten eerst worden ingelicht.

Volgens het Israëlische leger is een onderzoek in samenwerking met het Egyptische leger al in gang gezet.

Drugssmokkel

Vlak bij de plek van het schietincident werd een paar uur eerder een drugssmokkel verijdeld. Volgens een woordvoerder van het leger is daar voor omgerekend ongeveer 370.000 euro aan drugs onderschept, schrijft de BBC. De schietpartij heeft mogelijk met de drugssmokkel te maken, zegt de woordvoerder.

Schietpartijen bij de grens met Egypte komen niet vaak voor. Egypte is het eerste Arabische land dat vrede met Israël sloot, in 1979.