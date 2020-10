Tweede Kamer wil moeder ontvoerde Insiya helpende hand bieden

De Tweede Kamer denkt na over een manier om de moeder van de zesjarige Insiya te helpen, Het meisje werd in 2016 op gewelddadige wijze door haar vader naar India ontvoerd. Haar moeder spant zich al jaren in om haar terug te krijgen, maar dat is nog niet gelukt. Ook de stille diplomatie tussen minister Blok en India levert tot nu toe geen resultaat op.

"Dit kun je een kind niet aandoen. Ze kan zichzelf niet verdedigen", zei moeder Nadia Rashid vandaag in de Tweede Kamer. Ze wees erop dat het meisje twee jaar oud was, toen ze slachtoffer werd van "de meest gewelddadige ontvoering van een minderjarige ooit in Nederland". Dat was deze week precies vier jaar geleden. Het kind heeft de Nederlandse nationaliteit, zit zonder paspoort in India en heeft daar ook nooit een visum of verblijfsvergunning gekregen.

Negen jaar geëist tegen vader

Tegen vader Shehad H, loopt nog een strafzaak. Hij wordt gezien als het brein achter de ontvoering, waarbij Insiya uit de woning van haar oma in Amsterdam werd gehaald. Het Openbaar Ministerie heeft negen jaar geëist tegen H.. De uitspraak is op 12 oktober.

India wil de verdachte tot nu toe niet uitleveren. Vorig jaar zijn zes kidnappers die door H. zouden zijn ingehuurd, veroordeeld tot straffen van een tot vier jaar. Een aantal is in hoger beroep gegaan.

In maart verloor H. in hoger beroep een zaak waarin hij het ouderlijk gezag over zijn dochter terugeiste. Eerder bepaalde een rechtbank dat hij het kind terug moet brengen naar Nederland, op straffe van een dwangsom van 10.000 euro per dag.

'Er is niet voldoende gedaan'

De moeder kwam op uitnodiging van CDA en PvdA naar de Tweede Kamer. Ze zegt dat ze ten einde raad is: "De slotsom is dat ik juridisch ben uitgeprocedeerd. Er is geen rechtsmiddel meer over". In de stille diplomatie heeft ze geen vertrouwen meer. "Het is niet zo dat we op een dood spoor zitten of dat het einde van deze weg nadert. Er is gewoon niet genoeg gedaan."

De Tweede Kamer heeft beloofd zich te beraden op een manier om haar te helpen. CDA-Kamerlid Omtzigt: "We gaan even rustig kijken hoe we dit gaan oppakken." PvdA-Kamerlid Kuiken: "Wij zijn heel gemotiveerd om te kijken wat we voor u kunnen doen."

Het is heel bijzonder dat de Kamer zich inzet voor een individuele zaak. Een aantal Kamerleden wees erop dat er veel meer zaken zijn zoals die van Rashid, waarbij familieleden tegen muren oplopen. Op dit moment is nog onduidelijk wat de Kamer gaat doen. Ze kan bijvoorbeeld bij minister Blok aandringen op meer actie, of vragen of minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid bij de zaak kan worden betrokken.

Grapperhaus reisde vorig jaar zelf af naar Thailand om te overleggen over de langlopende zaak van een Nederlandse gevangene: oud-coffeeshophouder Van Laarhove. Die werd daarop aan Nederland overgedragen. Rashid: "We hebben zoveel duizenden Nederlandse staatsburgers kunnen repatriëren. Hoe komt het dat we in vier jaar mijn kind niet kunnen terughalen?"