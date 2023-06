Rode vlag en regen in vrije training; Verstappen wel weer snelste, maar ook kritisch

De derde vrije training voor de GP van Spanje heeft weinig informatie verschaft over de pure snelheid, maar de Formule 1-coureurs die zaterdagmiddag in actie kwamen zijn wel meer te weten gekomen over hoe hun auto's het doen in natte omstandigheden.

De laatste trainingssessie werd al snel onderbroken toen Logan Sargeant hard van de baan was geschoten. De coureur van Williams kwam in de grindbak terecht en de rode vlag werd gehesen. Na een oponthoud van een kleine tien minuten ging de sessie verder, maar inmiddels was het gaan regenen op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Verstappen had op dat moment al de snelste tijd neergezet. Vanwege de regen kwam niemand daar meer aan. De vraag is wel of iemand de tweevoudig wereldkampioen bij had kunnen houden in droge condities, want Verstappen is tot nu toe het hele weekend erg dominant. Zo was hij ook al veruit de snelste in de eerste twee vrije trainingen op vrijdag.

Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez was net als in de eerste vrije training de nummer twee, op 0,250 seconden van de Nederlander. Nyck de Vries (AlphaTauri) reed zichzelf naar de twaalfde tijd op iets meer dan een seconde van Verstappen.