Man gedood door rolluik Brussels metrostation, vierde incident dit jaar

In Brussel is afgelopen nacht een man overleden nadat hij bekneld was geraakt in een rolluik op het Brusselse metrostation Rogier. Het is al de vierde keer in drie maanden tijd dat er iemand vast komt te zitten in een rolluik op een Brussels metrostation.

De man kwam met het bovenste deel van zijn romp vast te zitten. Nadat hij was bevrijd door de opgeroepen hulpdiensten, is nog geprobeerd om hem te reanimeren. Dat mocht niet baten. De man is ter plekke overleden.

Volgens de Brusselse metrobeheerder kwam de man klem te zitten doordat hij het metrostation probeerde binnen te dringen voordat het mechanische rolluik openging. Hij kwam vast te zitten toen het rolluik omhoog ging.

Meerdere incidenten met rolluiken

Vannacht was de eerste keer dat iemand overleed door het vastzitten in een rolluik op een metrostation. Maar Brussel heeft de afgelopen maanden al soortgelijke incidenten gezien.

Vorige week kwam een man met zijn been vast te zitten toen hij metrostation Hallepoort in Brussel probeerde binnen te komen. Op 23 mei raakte er iemand bekneld in een rolluik op metrostation Sint-Gillisvoorplein in Brussel. In maart zat een man klem in een rolluik van het Brusselse metrostation Naamsepoort.

Volgens de metrobeheerder is het onduidelijk waarom mensen proberen om de stations binnen te komen vlak voordat de rolluiken openen.