Rybakina moet na zegereeks van tien duels ziek opgeven in Parijs

Jelena Rybakina heeft zich op Roland Garros teruggetrokken voor haar duel in de derde ronde met Sara Sorribes Tormo. De nummer vier van de wereld is ziek en kan daardoor niet in actie komen.

"Ik heb hoofdpijn en koorts. Ik heb twee dagen slecht geslapen. Vanochtend stond ik nog op de baan, maar ademen en rennen kosten me al moeite", vertelde Rybakina zaterdagochtend op de persconferentie.

Tien zeges op rij

Rybakina gold als een van de favorieten voor de titel. De Kazachse won onlangs nog het prestigieuze toernooi van Rome en was eerder dit jaar al de beste in Indian Wells. Op de Australian Open en in Miami stond de Wimbledon-winnares van 2022 in de eindstrijd.

De 23-jarige Rybakina was bezig aan een zegereeks van tien duels. In Parijs won ze zonder problemen haar eerste twee partijen. Zowel tegen Linda Noskova als tegen Brenda Fruhvirtova stond ze maar zes games af.

Sorribes Tormo staat voor het eerst in de vierde ronde van een grandslam. De 26-jarige Spaanse (WTA-132) speelt daarin tegen de Russin Ekaterina Alexandrova of de Braziliaanse Beatriz Haddad Maia.