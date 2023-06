Perscentrum Roland Garros soms net een jungle: 'Kreeg hier onveilig gevoel'

Op een grandslamtoernooi gaat het vooral over de sport, maar dit podium wordt ook dikwijls gebruikt om maatschappelijke zaken (hoger) op de agenda te zetten. Op Roland Garros is dat niet anders. Aryna Sabalenka is deze week een veelbesproken persoon binnen de muren van het mediacentrum op het Franse grandslamtoernooi. De topspeelster uit Belarus krijgt niet alleen vragen over haar tennis, maar het gaat op haar perspraatjes ook over de oorlog in Oekraïne. Vlam in de pan De persconferenties van Sabalenka zijn daardoor beladen. Een journalist uit Oekraïne stelde de vraag of ze als rolmodel zich niet wat nadrukkelijker moet uitspreken over de oorlog. Sabelanka ging toen nog uitvoerig in op de vragen. Afgelopen woensdag werd ze door dezelfde journalist geconfronteerd met een brief die zij in 2020 zou hebben getekend waarin zij haar steun geeft aan de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko, een bondgenoot van de Russische president Vladimir Poetin.

Woensdag voelde ik me niet veilig in de persconferentie Aryna Sabalenka

"Ik heb geen commentaar, dus bedankt voor je vraag", antwoordde Sabalenka resoluut toen aan dezelfde journalist, die bleef doorvragen. Iemand van de organisatie moest tussenbeide komen. "We weten genoeg, het is duidelijk...", counterde de verslaggever. Voor de tennisster was de maat op dat moment al vol. Waar is Sabalenka? Dat merkten de journalisten als Sabalenka vrijdag na het bereiken van de vierde ronde de persconferentie overslaat. Zonder medeweten van de aanwezige pers heeft de tennisster tegenover een medewerker van de Franse tennisbond een interview gegeven. "Al vele maanden beantwoord ik de vragen op toernooien en ben ik heel open over mijn gevoelens en mijn gedachten. De vragen storen me niet na mijn wedstrijden, maar woensdag voelde ik me niet veilig in de persconferentie", zei Sabalenka in het interview. "Ik moet me veilig kunnen voelen als ik interviews doe met de journalisten na mijn wedstrijden. Voor mijn eigen geestelijke gezondheid en welzijn heb ik besloten mezelf hierbuiten te houden en het toernooi heeft me gesteund in deze beslissing."

Aryna Sabalenka op de persconferentie in Parijs - AFP

Normaal gesproken krijgen media na afloop van een partij de mogelijkheid om een speler op een persconferentie te spreken. In het geval van Sabalenka bleef het dit keer beperkt tot een interview dat via het intranet beschikbaar werd gemaakt. De organisatie van Roland Garros stuurde daarna nog mail aan alle journalisten met het dringende verzoek om geen transcripties (uitgeschreven teksten) van persconferenties op sociale media te zetten. Ook Djokovic onder vergrootglas Niet alleen Sabalenka, maar ook Novak Djokovic lag deze week onder het vergrootglas. En misschien was de internationale aandacht voor de Serviër nog wel groter. Zijn oproep voor de situatie in Kosovo deed veel stof opwaaien, waarbij de Franse minister van Sport zich er zelfs mee ging bemoeien. Het olympische comité van Kosovo riep het internationale olympisch comité (IOC) op om iets te doen tegen de oproep van Djokovic. Djokovic gaf maandag na zijn eerste ronde nog tekst en uitleg, maar wilde er daarna nauwelijks nog wat over kwijt. "Ik heb er niets meer over te zeggen", zei hij afgelopen woensdag na zijn winst in de tweede ronde. "Een grandslamtoernooi zonder ophef zal er voor mij wel nooit inzitten. Hoeft ook niet, het is iets wat me drijft." Vrijdag vraagt niemand van de internationale pers nog naar de Kosovo-ideeën Djokovic. Het gaat dan weer over zaken als blessures en zijn verstandhouding met het Franse publiek,

Novak Djokovic in zijn partij tegen de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina - AFP

Aan het begin van de week was er in het mediacentrum ophef rond Thiago Seyboth Wild na zijn stunt tegen de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev. De Braziliaanse qualifier werd tijdens de persconferentie door een journalist van zijn roze wolk getrokken toen hij een vraag kreeg over een mishandelingszaak. Er loopt tegen Seyboth Wild, die inmiddels in Parijs tot de derde ronde is doorgedrongen, een zaak omdat hij in het verleden zijn ex-vriendin herhaaldelijk zou hebben mishandeld. De journalist wilde van de tennisser weten waarom er nog geen duidelijkheid is in die zaak. "Ik vind dat we het daar nu niet over moeten hebben", reageerde de Braziliaan verbaasd. De journalist ging er even op door, waarna Seyboth Wild er klaar mee was. "Schrijf lekker op wat je wilt."

Thiago Seyboth Wild - AFP

De manager van Seyboth Wild, die in het verleden ook de belangen van voormalig topspeler Gustavo Kuerten heeft behartigd, was zo ontstemd over de vraag dat hij een foto wilde nemen van de accreditatie van de journalist, om zo diens naam te kunnen onthouden. De journalist weigerde hieraan mee te werken en kreeg bijval van aanwezige collega's. De manager liet het er vervolgens bij zitten. De journalist maakte vervolgens melding bij de toernooiorganisatie van het incident. Het is niet bekend of de manager van Seyboth Wild daarna nog op zijn gedrag is aangesproken.