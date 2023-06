Uitverkochte Champions League-finale in Eindhoven, hotels en restaurants vol

De Champions League-finale voor vrouwen wordt vanmiddag gespeeld in een uitverkocht PSV-stadion in Eindhoven. Niet eerder waren er zoveel mensen in Nederland bij een vrouwenvoetbalwedstrijd: bijna 35.000 mensen zijn in Eindhoven om Wolfsburg en Barcelona te zien beslissen welke club zich de beste van Europa mag noemen.

In de stad is het sinds gisteravond al druk met fans van de Duitse en Spaanse clubs. Hotelkamers zijn volgeboekt en in de meeste restaurants is er geen tafel meer te reserveren. De kaartjes voor de finale kosten tussen de 20 en 25 euro, veel minder dan kaartjes voor mannenvoetbal.

De gemeente is drie jaar geleden begonnen om het evenement binnen te halen. De organisatie van de finale kost de stad 170.000 euro, en dat is het "meer dan waard", zegt wethouder Maes van Lanschot (CDA) in het NOS Radio 1 Journaal. "We zijn zo blij dat de finale hier wordt gespeeld."

Topprestatie waarderen

De uitverkochte finale is een voorbeeld van de gestegen populariteit van het vrouwenvoetbal. De wedstrijd geldt daarom niet alleen als een belangrijk visitekaartje voor de stad, zegt Van Lanschot, maar ook voor het vrouwenvoetbal. "Er zijn tientallen extra aanmeldingen voor voetbalclubs voor meisjes hier in de stad."

Discussies over de waardering van het vrouwenvoetbal laaiden de afgelopen weken op, toen de Ajax-vrouwen geen officiële huldiging kregen na hun kampioenschap in de Eredivisie. Dat besluit van de club en de gemeente Amsterdam leverde verontwaardigde reacties op.

Van Lanschot: "Hier in Eindhoven waarderen we iedere topprestatie. Als de dames hier kampioen worden, zijn ze welkom op de platte kar."

'Verwacht dat Barcelona domineert'

Sarina Wiegman, huidig bondscoach van Engeland, verwacht dat de wedstrijd van hoog niveau wordt. "Wolfsburg is een topclub in Duitsland en Barcelona domineert al langere tijd in eigen land én in Europa."

Dat de wedstrijd is uitverkocht, zegt volgens Wiegman iets over de status van het vrouwenvoetbal op dit moment. "Wellicht hadden er meer mensen willen komen. Ik heb heel veel om mij heen gehoord of er nog kaarten waren. Daar willen we naartoe."