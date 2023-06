Uitleveringsproces Joran van der Sloot aan VS begonnen

In Peru is het proces van de uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten gestart, meldt CNN. De 35-jarige Van der Sloot is vanochtend verplaatst vanuit de zwaarbeveiligde gevangenis in het zuiden van het land naar een gevangenis in de hoofdstad Lima.

Een bron van CNN meldt dat Van der Sloot waarschijnlijk vrijdag naar de VS wordt gevlogen. Hij is daar aangeklaagd voor afpersing van de familie van Natalee Holloway.

Die 18-jarige Amerikaanse student raakte in 2005 vermist op Aruba. Ze werd voor het laatst samen met Van der Sloot gezien bij het verlaten van een bar. Haar lichaam werd nooit gevonden en de Nederlander werd niet vervolgd.

Na rechtszaak terug naar Peru

Aanklagers in de VS willen Van der Sloot vervolgen omdat hij de nabestaanden 250.000 dollar had gevraagd in ruil voor informatie over de locatie van het lichaam van Holloway. Hij gaf later toe dat dat valse beloftes waren. Hij kan voor afpersing in de Verenigde Staten 25 jaar cel krijgen.

Vorige maand werd bekend dat Peru van plan was om hem tijdelijk naar de VS te sturen voor de rechtszaak. Afgelopen week zei de advocaat van Van der Sloot dat zijn cliënt de uitlevering niet aanvecht.

Het is de bedoeling dat hij na de zaak terug naar Peru komt om de rest van zijn straf uit te zitten. Momenteel zit Van der Sloot in Peru een gevangenisstraf van 28 jaar uit voor een andere zaak: de moord op de 21-jarige Peruaanse student Stephany Flores. Die moord gebeurde vijf jaar na de verdwijning van Holloway.