Van Bommel op drempel landskampioenschap, maar: 'Iedereen is tegen Antwerp'

"Iedereen is tegen ons", zegt de voormalig trainer van PSV. "De kranten, televisie, tegenstanders en fans. Ik vind het mooi dat het Antwerp tegen de rest is, daar houd ik wel van."

Er is een kleine kans dat een gelijkspel volstaat, maar eigenlijk moet Antwerp zondag winnen op bezoek bij KRC Genk. Anders gaat de titel naar Genk of Royale Union. Tegen die ploeg uit Brussel had Antwerp het vorige week in eigen huis eigenlijk al af moeten maken, maar met een man meer slikte Antwerp kort voor tijd de gelijkmaker: 1-1.

* Als Antwerp en Union met een gelijk aantal punten finishen, dan eindigt Antwerp hoger omdat de punten van Union aan het einde van het reguliere seizoen naar boven werden afgerond.

Alles in stadion Bosuil en de stad Antwerpen stond vorig weekend gereed om het landskampioenschap te vieren. "De hele stad had daar zo naartoe geleefd", blikt Van Bommel terug op de teleurstellende middag. "Het is niet makkelijk om de knop zomaar om te zetten. Dat gaat gewoon niet, ik kon dat zelf ook niet. Dat lees je misschien wel zo in de theorieboeken, maar in de praktijk is het toch anders."

Gewoon normaal

Na twee vrije dagen hoopt Van Bommel dat zijn spelersgroep de teleurstelling heeft kunnen verwerken en zondag nog één keer alles kan geven. "We hebben gewoon normaal getraind, zoals we het hele seizoen gedaan hebben. Dat is de beste manier om de klap te verwerken."