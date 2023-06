Volleybalsters bieden lang uitstekend partij tegen China, maar verliezen toch

De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vierde wedstrijd in de Nations League verloren. China was in Nagoya met 3-1 te sterk: 27-25, 23-25, 25-22, 25-20.

Oranje (FIVB-13), dat ook de vorige acht duels met China (FIVB-5) had verloren, bood drie sets lang uitstekend partij. De ploeg van bondscoach Felix Koslowski liet in de eerste set twee setpunten liggen, waarna China z'n eerste benutte.

Met de opnieuw sterk spelende Nova Marring, die met 33 punten wederom de topscorer was, kwam Oranje langszij. China maakte veel fouten, maar was Oranje blokkerend ruimschoots de baas.

In Hongkong treft Oranje over anderhalve week Turkije, Polen, Italië en Bulgarije.