Boekverbanning op scholen treft in Utah nu ook de Bijbel

Een schooldistrict in de Amerikaanse staat Utah heeft de Bijbel uit klaslokalen van lagere en een deel van de middelbare scholen gehaald nadat er een klacht was binnengekomen over de "vulgaire en gewelddadige inhoud". Volgens Amerikaanse media wil de klager het verbieden van boeken op scholen aan de kaak stellen.

Volgens een vorig jaar aangenomen lokale wet mogen ouders meebeslissen over wat wordt gezien als "gevoelige inhoud". Met de wet wordt het makkelijker voor scholen om "pornografische en onfatsoenlijke inhoud" te verwijderen.

Verschillende conservatieve ouders klagen in het hele land bij schooldistricten over hoe seksualiteit, gender, ras en geweld wordt behandeld op scholen. In Utah is de de lokale afdeling van de conservatieve groep Parents United actief richting schoolbesturen.

De lokale krant The Salt Lake Tribune heeft de klacht ingezien. Wie er geklaagd heeft is niet bekendgemaakt vanwege privacy. In de klacht zou staan dat Parents United het heeft nagelaten om "het boek dat bol staat van seks ook te verbieden: de Bijbel".

Lijst van aanstootgevend materiaal

De klager voegde een lijst van acht pagina's toe met in diens ogen aanstootgevend materiaal. Daarbij werden verschillende geschriften geciteerd. "Incest, bestialiteit, prostitutie, genitale verminking, fellatio, dildo's, verkrachting en zelfs kindermoord", wordt er in de klacht opgesomd. "Je zult ongetwijfeld doorhebben dat de Bijbel, volgens de nieuwe wet, geen serieuze waarde heeft voor minderjarigen omdat het volgens de nieuwe definitie pornografisch is."

De commissie die de klachten beoordeelt, heeft besloten om het boek te verbieden op lagere scholen en zogenoemde middle schools, voor leerlingen tussen de 11 en 14 jaar oud.

Omdat het in de ogen van de commissie niet helemaal voldoet aan wat volgens de wet pornografisch of aanstootgevend is, is de Bijbel nog wel te vinden op de high schools (tussen 14 en 18 jaar). In het schooldistrict, dat ten noorden van de hoofdstad Salt Lake City ligt, zitten in totaal zo'n 74.000 leerlingen. Het is het op een na grootste schooldistrict van de staat Utah.

Zeker een persoon is in beroep gegaan tegen de beslissing van de commissie. De Bijbel zou volgens die persoon voor alle leerlingen beschikbaar moeten zijn. Een woordvoerder van de onderwijsraad zegt tegen de nieuwszender NBC News dat er "hooguit zeven of acht scholen zijn die de Bijbel in hun bibliotheek hebben staan" en dat het boek geen onderdeel vormt van het lesprogramma.