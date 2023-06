Meterslange kabel vervangen, maar autobrug bij Holwert nog steeds kapot

De autobrug in de haven van het Friese Holwert is nog niet gemaakt. Na dagen onderzoek en de vervanging van een kabel van vierhonderd meter, tast Rijkswaterstaat nog steeds in het duister over wat er mis is met de brug.

Tientallen reizigers op de boot tussen Ameland en Holwert moesten maandagnacht terug naar Ameland varen, omdat hun auto niet over de brug kon rijden. De dienstregeling kon de volgende dag worden hervat, omdat er een kraan is neergezet die de autobrug bedient.

De kabel die gisteren is vervangen werd vannacht getest. Maar die test is "niet naar behoren afgerond", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

'Kabel niet zomaar op de plank'

Het duurde een paar dagen voordat de kabel kon worden vervangen, zei de woordvoerder eerder. "Een kabel met zo'n lengte heb je niet zomaar ergens op de plank liggen en die vervoer je ook niet zomaar."

Maar het probleem lijkt dus toch ergens anders te liggen. Na het weekend wordt verder onderzoek gedaan.

In de tussentijd blijft de kraan nog staan als noodoplossing. De reizigers hebben dus niet veel last van de kapotte brug, behalve dat het laden en lossen van de bagage "iets omslachtiger" verloopt, zegt de woordvoerder.