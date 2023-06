Renbaan Kentucky Derby voorlopig dicht na dood 12 paarden

De beroemde renbaan Churchill Downs, jaarlijks het toneel van de fameuze Kentucky Derby, gaat na dit weekend voorlopig dicht. Aanleiding is de dood van twaalf paarden tijdens races daar. Er gaat worden onderzocht wat er fout is gegaan.

De twaalf paarden werden in de afgelopen vijf weken afgemaakt nadat ze onherstelbare verwondingen hadden opgelopen op de race aan in Louisville in de Amerikaanse staat Kentucky. Het eerste slachtoffer was Wild On Ice op 27 april, afgelopen weekend kwamen daar nummers elf en twaalf bij, Kimberley Dream en Lost in Limbo.

Het is volgens de organisatie een raadsel waardoor er nu zoveel dieren gewond raakten. Een patroon valt niet te ontdekken. "Deze recente reeks sterfgevallen is verontrustend", zei een woordvoerder in een persverklaring. "Het komt totaal niet overeen met onze ervaringen van de afgelopen jaren."

Races verplaatst

Volgens Churchill Downs is de bodem van de renbaan onderzocht en zijn er geen metingen gedaan die afwijken van de reguliere bodemkwaliteit. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de kadavers van de dieren om te zien of daar aanwijzingen kunnen worden gevonden wat er misging.

De resterende lenteraces worden nu verplaatst naar een renbaan in Henderson, dicht bij Louisville. In de persverklaring staat niets over wanneer Churchill Downs weer verwacht open te gaan; de herfstraces staan gepland vanaf half september.