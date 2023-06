Suri-Change looft beloning uit van 20.000 euro voor tip die leidt naar dader explosies

Geldwisselkantoor Suri-Change, dat de laatste tijd bij vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag te maken kreeg met vuurwerkexplosies, looft een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt naar de dader. In een verklaring stelt het bedrijf dat het "volledige medewerking verleent aan de betrokken instanties".

Op last van de Amsterdamse burgemeester Halsema zijn drie vestigingen van Suri-Change voor een half jaar gesloten. De burgemeester nam dat besluit vanwege "het ernstige gevaar voor de openbare orde en een risico op herhaling", meldt de gemeente.

Ook na het sluiten van de panden ging er een explosief af bij een van de vestigingen. Waarom er explosies plaatsvinden en wie daar achter zitten, is nog onduidelijk. Suri-Change zegt te begrijpen dat de veiligheid van omliggende ondernemers en inwoners prioriteit heeft, maar betreurt de sluitingen.

Criminele geldstromen

In het hoofdkantoor van het bedrijf in Rotterdam werden in maart vijf mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het op grote schaal ondergronds bankieren en het witwassen van crimineel geld, vermoedelijk afkomstig uit cocaïnehandel, meldde stadszender AT5.

Criminele geldstromen zouden via het bedrijf lopen. Daarbij zou een van de verdachten gebruik hebben gemaakt van een crimineel financieel netwerk in Nederland, Slowakije en Suriname.

Suri-Change ontkent alle betrokkenheid bij criminele activiteiten. In de verklaring stelt de organisatie dat "de beschuldigingen ongegrond" zijn. Volgens het bedrijf is er geen verband tussen de explosies en "veronderstellingen over onderwereldconflicten, drugshandel of witwassen".