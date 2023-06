Wiegman rekent op sterk Wolfsburg, maar: 'Verwacht dat Barcelona domineert'

"Ik denk dat het een wedstrijd van een heel hoog niveau wordt. Wolfsburg is een topclub in Duitsland en Barcelona domineert al langere tijd in eigen land én in Europa", constateert Sarina Wiegman, huidig bondscoach van Engeland.

De indrukwekkende cijfers van de Catalanen spreken wat dat betreft boekdelen. Inclusief het huidige seizoen in Spanje verloor Barcelona in vier jaar tijd slechts twee keer in de nationale competitie.

Derde jaar op rij

In de Champions League werd voor het derde opeenvolgende jaar de finale bereikt. In 2021 kreeg Chelsea in de eindstrijd met 4-0 klop, vorig jaar bleek Olympique Lyonnais te sterk voor Barcelona (1-3). Nu wacht Wolfsburg, dat drie jaar terug in de halve finales nog met 1-0 zegevierde.

Doelpuntenmaker destijds? Fridolina Rolfö, die een jaar later Wolfsburg verruilde voor Barcelona.

Wolfsburg moest dit seizoen in Duitsland de landstitel aan Bayern München laten, maar veroverde wel de nationale beker. Barcelona begint dan ook als de grote favoriet aan het treffen in Eindhoven.