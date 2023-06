Witte bloemen voor verbrande 'heksen', actie voor Nationaal Heksenmonument

Overal in het land worden vandaag witte bloemen gelegd op plekken waar ooit 'heksen' verbrand zijn. De actiedag komt van vrouwen - moderne heksen - die pleiten voor een Nationaal Heksenmonument. Bij de heksenwaag in Oudewater zijn ze daar helemaal voor. - NOS

De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft vorig jaar, op Internationale Vrouwendag, haar excuses aangeboden voor de heksenvervolging in haar land. Duizenden onschuldige vrouwen werden in Schotland tussen de 16de en 18de eeuw beschuldigd van hekserij, vervolgens gemarteld en op de brandstapel gezet.

In Nederland hebben zeker 250 heksenverbrandingen plaatsgevonden, een relatief klein aantal. De vroegst bekende heksenverbranding was in 1495 in Leiden en de laatste heksenprocessen in Nederland waren rond 1610.

Dat er in Nederland relatief weinig heksen verbrand zijn, is voor de stichting Nationaal Heksenmonument geen argument om niet te herdenken. "Inderdaad zijn er in andere delen van Europa meer slachtoffers gevallen; zo waren er Duitse dorpen waar na afloop van de jachten nog maar één vrouw in leven was. Maar dit maakt de honderden doden op ons eigen grondgebied niet minder belangrijk."

Heksenhysterie

In landen als Zwitserland, Duitsland, Noorwegen, IJsland, Spanje en Engeland zijn al monumenten opgericht voor slachtoffers van de heksenvervolging. Sommige regeringen hebben postuum gratie verleend aan de omgebrachte vrouwen en mannen.

Ook in Nederland zijn er de afgelopen jaren plaatselijke initiatieven geweest. Zo is er in het Groningse Onstwedde een gedenksteen en staan er bij kasteel Limbricht twee standbeelden van 'heks van Limbricht' Entgen Luijten. In Schiedam is een gedenktegel en ook de gemeenteraad van Roermond wil eerherstel voor de ruim zeventig slachtoffers van een uitbraak van heksenhysterie daar.