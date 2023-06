Tsunoda verliest wilde haren, breekt door en overvleugelt Nyck de Vries

"Dat ik F1-coureur ben, komt door mijn vader. Hij was fan en heeft me met het virus besmet. Op mijn vierde zat ik al in de kart. Toen ik een jaar of zeven was, ging ik met hem naar de Fuji Speedway: mijn eerste grand prix. Ik vond er eigenlijk geen barst aan. Het regende, het was berekoud en ik hield niet van de herrie. Ik kan me niet eens herinneren wie de race heeft gewonnen. (Lewis Hamilton, red.)"

"Als Japanner ben je altijd in het nadeel. De kennis van de circuits, de taalbarrière, de cultuurverschillen. Dat weegt zwaar. Ik had het geluk dat de mentaliteit, de manier van leven en het eten in Europa erg beviel. Ik groeide van die nieuwe omgeving. Maar inderdaad: ik had in Japan niet echt een voorbeeld."

De onstuimige Japanner is geliefd bij de fans, maar oogst inmiddels ook lof voor zijn prestaties. Bij Alpha Tauri overklast hij Nyck de Vries met solide races. Langzaam maar zeker komt hij in beeld bij topteam Aston Martin, dat vanaf 2026 met Honda-krachtbronnen gaat racen. Tsunoda is Honda-protégé.

"Halverwege de race zijn we doorweekt naar huis gegaan. Toch was het ook cool. Ik besefte dat de piek van de autosport had gezien. Ik keek op tegen Lewis Hamilton en Fernando Alonso. Toen zag ik ze voor het eerst. Ik wilde doen wat zij deden. Nu race ik tegen hen."

In je eerste F1-seizoen noemde iedereen je 'Yuki the rookie', maar je bent inmiddels een gevestigde naam. Op je zestiende zat je nog in de kart. Het is snel gegaan.

"Ik ben laat overgestapt van de karts naar de raceauto's. Dat komt omdat je in Japan pas vanaf je zestiende mag meedoen aan kampioenschappen voor zogenoemde single-seaters. In Europa mag je al racen vanaf je veertiende. Ik liep dus meteen twee jaar achter. Mijn eerste inhaalrace."

"Ik debuteerde in het Japanse Formule 4-kampioenschap en werd met Honda kampioen in mijn tweede volledige seizoen in 2018. Daarna kwam de sprong naar de Formule 3 en begon het avontuur in Europa. Dat was pittig. Een sprong in het diepe."

Op eigen benen als tiener in een vreemd continent. Hoe zwaar was dat?

"Het viel niet mee. Ik sprak amper Engels en geen enkele Europese taal. Als je wilt slagen als autocoureur, moet je naar Europa. Dat is de bakermat. Gelukkig hielpen mensen om me heen me met alles, maar het was loodzwaar."